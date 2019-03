Tilray, Inc. ("Tilray" oder "das Unternehmen") (NASDAQ:TLRY), ein weltweit führendes Unternehmen in Bezug auf die Forschung, den Anbau, die Produktion und den Vertrieb von Cannabis, gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Tilray Portugal Unipessoal Lda. ("Tilray Portugal") eine erfolgreiche Ernte von medizinischem Cannabis auf dem Gelände des Unternehmens in der Europäischen Union (EU) in Portugal abgeschlossen hat.

Das EU-Gelände von Tilray in Portugal ist eine vielseitige Produktionsstätte, die sowohl Außen-, Innen- und Gewächshausanbauplätze als auch Forschungslabore, Verarbeitungs-, Verpackungs- und Vertriebsstellen für medizinisches Cannabis und aus Cannabinoiden gewonnene Medizinprodukte umfasst. Bis heute hat Tilray rund 20 Millionen Euro in die Anlage investiert, die sich auf fast 24.000 Quadratmeter (250.000 Quadratfuß) beläuft und zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten bietet. Das EU-Gelände von Tilray dient auch als Unterstützungszentrum für die klinische Forschung und Produktentwicklung von Tilray in ganz Europa. Auf dem EU-Gelände von Tilray sind derzeit 100 Mitarbeiter beschäftigt, und es wird erwartet, dass sich diese Zahl bis Ende 2019 verdoppelt, wobei die Produktion hochgefahren und in den kommenden Monaten mit mehreren Ernten gerechnet wird.

"Unsere Ernte in Portugal ist ein spannender Meilenstein für das Unternehmen, da wir unsere multinationale Lieferkette mit hochwertigem medizinischem Cannabis weiter ausbauen", sagte Sascha Mielcarek, Managing Director, Europe. "Wir freuen uns darauf, die Kapazitäten von Tilray Portugal zu nutzen, um im Rahmen der Erweiterung unserer Aktivitäten den medizinischen Cannabismarkt in Europa zu beliefern."

Tilray war der erste lizenzierte medizinische Cannabisproduzent, der medizinische Cannabisprodukte erfolgreich in die EU importierte, und der erste lizenzierte medizinische Cannabisproduzent in Nordamerika, der die Good Manufacturing Practice (GMP)-Zertifizierung nach den Standards der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) erhielt. Tilray hat Vertriebsvereinbarungen getroffen, um medizinisches Cannabis über die wichtigsten pharmazeutischen Vertriebskanäle in Deutschland und der Europäischen Union zu vertreiben. Das Unternehmen hat auch eine globale Allianz mit der Sandoz AG, einem weltweit führenden Anbieter von generischen Arzneimitteln und Biosimilars und Teil der Novartis Gruppe, geschlossen, um die Verfügbarkeit von hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten auf der ganzen Welt in Ländern zu erhöhen, in denen die Vorschriften dies erlauben.

Zusätzlich zu seinem EU-Gelände in Portugal betreibt Tilray derzeit mehrere hochmoderne Produktions- und Verarbeitungsanlagen in Kanada. Tilray freut sich darauf, noch in diesem Frühjahr eine offizielle Einweihungsfeier auf dem EU-Gelände in Portugal zu veranstalten.

Tilray ist ein globaler Vorreiter in der Forschung, dem Anbau, der Herstellung und dem Vertrieb von Cannabis und Cannabinoiden, und versorgt derzeit zehntausende Patienten in 12 Ländern auf 5 Kontinenten.

