Die Deutsche Bank hat die Aktie des Brillenkonzerns EssilorLuxottica vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das Schlussquartal 2018 sei das letzte Quartal, für das die beiden fusionierten Unternehmen getrennt berichteten, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Essilor allein sollte das Jahresziel eines vergleichbaren Wachstums von knapp vier Prozent und eine operative Ergebnismarge von mindestens 18,3 Prozent erreicht haben. Dagegen sollte Luxottica mehr Gegenwind insbesondere in den USA ausgesetzt gewesen sein./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-03-06/11:07

ISIN: FR0000121667