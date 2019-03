Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bundrenditen sollten sich nach der deutlichen Kurvenversteilung in der letzten Woche wieder etwas stabilisieren können, so die Analysten der DekaBank.Bei Renditeniveaus um 0,20% dürfte Nachfrage zurückzukehren, und vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag dürften Marktteilnehmer zögern, weitere Shortpositionen im Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) aufzusetzen. Das Schlüsselereignis der Woche für Euroland-Anleihen sei die EZB-Sitzung. Dass bereits diese Sitzung mit einer Veränderung der Forward Guidance einhergehen werde, sei eher unwahrscheinlich, und auch mit der Ankündigung eines weiteren TLTROs dürfte sich die EZB Zeit lassen. Die Sitzung der EZB am 10. April dürfte mit Blick auf Entscheidungen wichtiger sein als die von diesem Donnerstag. Damit sollte die kommende EZB-Sitzung dem Bund-Future auch keine anhaltend positiven Impulse geben. (Ausgabe vom 04.03.2019) (06.03.2019/alc/a/a) ...

