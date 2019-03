Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem der Primärmarkt in den ersten beiden Monaten des Jahres 2019 zeitweise durchaus rasant Fahrt aufgenommen hat, bewegt er sich zum Monatswechsel eher im Schritttempo fort, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.So seien in den vergangenen fünf Handelstagen lediglich zwei in Euro denominierte Covered Bond-Benchmarks platziert worden. Bereits am vergangenen Mittwoch sei die Nord LB Covered Bond Bank das erste Mal seit mehr als zwei Jahren mit einem Lettre de Gage Publique (ISIN XS1959949196/ WKN A2RYUD) (EUR 500 Mio.; Laufzeit: 5y) an die Investoren herangetreten. Der Covered Bond nach Luxemburger Recht sei mit ms +29 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet, wobei sich der Reoffer-Spread schließlich auf ms +25 Bp habe einengen können. Die Orderbücher hätten sich auf EUR 1,4 Mrd. summiert, was einer Bid to Cover-Ratio von 2,8 entspreche. Mit Blick auf die geografische Allokation des Emissionsvolumens dominiere die Zuteilung an Investoren aus Deutschland mit einem Anteil von 40%; gefolgt von den Kategorien Benelux-Länder (13%), Österreich/Schweiz (12%) sowie Nordics (9%). Die bedeutendsten Investorengruppen seien Fondsmanager (42%) und Banken (38%) gewesen. Der Anteil von Zentralbanken habe bei 16% gelegen, während Versicherungen auf 4% gekommen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...