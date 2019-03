Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach den starken Kursverlusten des vierten Quartals 2018 kam es im Januar an den internationalen Aktienbörsen zu einer ausgeprägten Erholungsbewegung, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak (ISIN DE0008491044/ WKN 849104).Die Rentenmärkte in Europa und den USA hätten ebenfalls freundlich tendiert. Hauptgrund sei die geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank FED gewesen, die überraschend von ihrem starren Zinserhöhungskurs abgelassen habe und sich nun stärker an der Datenlage ausrichten wolle. Daraufhin hätten die Kapitalmärkte regelrecht aufgeatmet. ...

