Der Handel in der Faschingswoche ist und bleibt zäh wie Tapetenkleister. Auch am Aschermittwoch klebt der Dax erst einmal an den 11.600 Punkten. Schäffler steigt ab in den SDax und kassiert die Jahresziele. Dialog Semiconductor steigen in den MDax auf, werden aber vorsichtiger. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Autozulieferer Schaeffler hat offenbar Probleme wegen der schwachen Autokonjunktur. Der Chipentwickler Dialog Semiconductor steigerte im vergangenen Jahr die Erlöse um 7 Prozent Gute Geschäfte in Europa und Nordamerika haben dem Chemikalienhändler Brenntag zu einem Gewinnplus verholfen Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß