Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 06.03.2019 Kursziel: 33,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 4.12.2017 Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 30,00 auf EUR 33,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat den Umsatz im Jahr 2018 um ca. 10% auf etwa EUR 210 Mio. gesteigert und damit unsere Schätzung von EUR 207 Mio. leicht übertroffen. Bei der EBIT-Marge geht das Unternehmen von einem Wert zwischen 4,8% - 5,5% aus. Wir hatten bisher 5,0% unterstellt. Für 2019 ist 2G zuversichtlicher geworden und hat das untere Ende der Umsatz-Guidance-Bandbreite von EUR 200 Mio. auf EUR 210 Mio. angehoben. Wesentlicher Grund für diese Zuversicht ist der sehr hohe Auftragsbestand zum Jahresbeginn von EUR 131,5 Mio. (+37% J/J). Damit erwartet 2G jetzt einen 2019-Umsatz in der Bandbreite von EUR 210 - EUR 230 Mio. Angesichts weiterhin starker Nachfrage nach 2Gs KWK-Anlagen heben wir unsere Schätzungen für 2019E und die Folgejahre leicht an. Das Kursziel steigt von EUR 30 auf EUR 33. Nach dem starken Kursanstieg im Februar senken wir das Rating von Kaufen auf Hinzufügen, da das Kurspotenzial nunmehr bei <25% liegt. First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 30.00 to EUR 33.00. Abstract: 2G Energy increased its 2018 revenue by approximately 10% to ca. EUR 210m and slightly exceeded our estimate of EUR 207m. The company expects the EBIT margin to be between 4.8% and 5.5%. We had previously assumed 5.0%. 2G has become more confident in 2019 and raised the lower end of its revenue guidance range from EUR 200m to EUR 210m. The main reason for this confidence is the very high order backlog at the beginning of the year of EUR 131.5m (+37% y/y). 2G now expects 2019 revenues in the range of EUR 210 - EUR 230m. Given the continued strong demand for 2G's CHP plants, we are slightly raising our estimates for 2019E and subsequent years. The price target increases from EUR 30 to EUR 33. After the strong share price increase in February, we lower the rating from Buy to Add, as the upside potential is now <25%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17635.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

