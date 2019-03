München (ots) -



Gemeinsam starteten sie 2005 als Hauptdarsteller in dem Film "Kombat Sechzehn" ihre Karrieren. Seitdem sind sie nicht nur Freunde, sondern auch aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Ludwig Trepte ("Unsere Mütter, unsere Väter") und Florian Bartholomäi ("Tatort: "Taxi nach Leipzig") treten als "Team Schauspiel" an gegen den "Quizduell-Olymp" mit den Quiz-Experten Thorsten Zirkel, Eckhard Freise und Marie-Louise Finck. Haben die beiden Freunde eine Chance gegen die versammelte "Quizduell-Olymp"-Power? Das sehen die Zuschauer im Ersten am 8. März 2019, um 18:50 Uhr.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



