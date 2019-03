Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Sparkassen haben im abgelaufenen Jahr höhere Kredite und Einlagen verzeichnet. "Sowohl auf der Einlagen-, als auch auf der Kreditseite konnten die Institute ein erfreuliches Wachstum verzeichnen", sagte Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), bei der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt.

So haben die aktuell 384 deutschen Sparkassen mit über 13.000 Geschäftsstellen im vergangenen Jahr neue Kredite in Höhe von 158,4 Milliarden Euro zugesagt, das waren 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Überdurchschnittlich legten Kredite an Unternehmen und Selbstständige sowie Wohnungsbaukredite zu. Die Kundeneinlagen bei den Sparkassen stiegen um 4,3 Prozent auf insgesamt 950,3 Milliarden Euro.

Der Nettoabsatz von Wertpapieren legte deutlich um 27,2 Prozent zu, gleichzeitig fiel der Gesamtumsatz mit Wertpapieren um 11,8 Prozent. "Das zeigt, dass die in Wertpapieren engagierten Kunden tendenziell ihre Engagements halten", sagte Schleweis. Bei Wertpapieren sähen die Sparkassen noch "große Chancen".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2019 05:00 ET (10:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.