An der Börse ist das Herdenverhalten besonders ausgeprägt. Anleger kaufen Aktien, die andere auch kaufen. Marktteilnehmer investieren, weil die Stimmung gut ist und sie sich in der Gemeinschaft wohlfühlen. Die Mehrheitsmeinung ist dann entscheidend. Seit Dezember letzten Jahres läuft eine Rallye, die nun immer mehr Anleger in seinen Bann zieht. Dabei gibt die fundamentale Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...