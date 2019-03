Das Management von Facebook könnte sich demnächst mit einer neuen Digitalsteuer konfrontiert sehen. Denn: Das Jacques-Delors-Institut der Hertie School of Governance und die Bertelsmann Stiftung werden in diesem Zusammenhang am morgigen Donnerstag einen Lösungsvorschlag vorstellen. In dem Konzept entwickeln der Digitalexperte Paul-Jasper Dittrich und die Steuerexpertin Pola Schneemelcher Prinzipien für die Bewertung digitaler Wertschöpfung.

Den vollständigen Artikel lesen ...