Tesla bringt ein neues Model auf den Markt. Und will zugleich seine Stores schließen. Neue Wege oder große Not? Fragen an Vivien Sparenberg.



Mit Gewinn wird es im ersten Quartal nichts - so viel ist schon klar. Doch was wird das neue Model Y künftig in die Firmenkasse spülen? Und was steckt dahinter, dass Tesla fast alle seine Stores weltweit schließt? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg.