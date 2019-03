Kibaran Resources Limited: Forschung & Entwicklung genehmigt DGAP-News: Kibaran Resources Limited / Schlagwort(e): Sonstiges Kibaran Resources Limited: Forschung & Entwicklung genehmigt 06.03.2019 / 11:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Forschung & Entwicklung genehmigt Kibaran Resources Limited ("Kibaran" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich mitzuteilen, dass es von AusIndustry, einer Initiative der australischen Regierung, sogenannte "Advance Finding"-Bescheinigungen erhalten hat, welche die Teilnahmeberechtigung seines F&E-Programms in Übereinstimmung mit dem australischen Gesetz für Industrie, Forschung und Entwicklung (s28A, s28C Industry Research & Development Act 1986) bestätigen. Die Bescheinigungen decken Kibarans australische und überseeische F&E-Programme ab, welche einen voraussichtlichen Gesamtumfang von 8,4 Mio AUD haben und für drei Jahre bis 30. Juni 2020 gültig sind. Advance Findings sind dazu da, Unternehmen, welche F&E betreiben, Planungssicherheit darüber zu verschaffen, dass ihre F&E-Programme zum Steuerausgleich berechtigt sind und beinhalten einen strengen Bewertungsprozess der F&E-Tätigkeiten. Die F&E-Programme sind eine Fortführung der laufenden Graphit-Erprobungen und Kibaran ist derzeit im Gespräch mit den betreffenden Parteien, um die Anfrage bezüglich des Geschäftsjahres, das am 30 Juni 2017 endete, zu lösen (siehe ASX-Meldung vom 31. Januar 2019). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTORS Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 MEDIA Paul Armstrong Read Corporate T: +61 8 9388 1474 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 06.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 784473 06.03.2019 ISIN AU000000KNL2 AXC0130 2019-03-06/11:50