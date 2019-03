marktEINBLICKE um 12: DAX - China bleibt im Fokus

Auch am Mittwoch bleibt die Marktlage angespannt. DAX-Anleger wissen immer noch nicht so recht, was sie von den schwächeren Wachstumsaussichten für die chinesische Wirtschaft und den gleichzeitigen Stützungsmaßnahmen der Pekinger Regierung halten sollen.

Die Lage an der Frankfurter Börse: