Airports Council International (ACI) World veröffentlichte heute die Gewinner seiner weltweit bekannten Airport Service Quality Awards, mit denen die Flughäfen in der ganzen Welt gewürdigt werden, die das beste Kundenerlebnis bieten.

Der Kempegowda International Airport, Bangalore (Indien) war erstmals unter den Gewinnern des ASQ Arrivals Award basierend auf der neuen Ankunftsumfrage und damit der erste Flughafen, der eine Auszeichnung für den Abflug- und für den Ankunftsbereich erhalten hat.

Zu den Wiederholungsgewinnern aus der ganzen Welt gehörten der Indianapolis International Airport, Beijing Capital International Airport, Singapore Changi Airport und Toronto Pearson, Aeroporto di Roma-Fiumicino, Chhatrapati Shivaji International Airport in Mumbai, Indira Gandhi International Airport in Delhi, Shanghai Pudong International Airport und Sheremetyevo International Airport.

In diesem Jahr wurde eine Reihe von Flughäfen erstmals mit einem ASQ Award ausgezeichnet, darunter der Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales in Honduras sowie die Flughäfen von Dublin, Oslo, Helsinki, Southampton, Bristol und London City. Die spanischen Flughäfen Aeropuerto de Almería, Aeropuerto de Girona, Aeropuerto de Melilla, Aeropuerto de Zaragoza und Aeropuerto de Alicante-Elche waren ebenfalls erstmals unter den Preisträgern. Der Fort McMurray Airport in Kanada und Muscat Airport in Oman waren weitere Neuzugänge der ASQ Awards-Gemeinschaft, während mehrere ranghohe frühere Gewinner wiederum prominent auf der Liste standen.

In der Kategorie "Beste Infrastruktur und Durchreiseerleichterung" wurden nicht weniger als sieben indonesische und acht chinesische Flughäfen in der jeweiligen Größenkategorie ausgezeichnet.

"Mit den Airport Service Quality Awards werden die Leistungen von Flughäfen gewürdigt, die das beste Kundenerlebnis bieten. Sie sind die höchstmögliche Auszeichnung für Airport-Betreiber in der ganzen Welt", erklärte Angela Gittens, Director General von ACI World.

"Diese Flughäfen haben in herkömmlichen und auch in neuen Kategorien auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Fluggäste reagiert und ein höheres Service-Niveau sowie preisgekrönte Leistungen erzielt."

"In den Flughäfen hat man erkannt, dass ein besseres Kundenerlebnis in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Branche ein wichtiges Geschäftsinstrument darstellt. Die ASQ-Awards von ACI sind das einzige weltweit etablierte Programm, das eine objektive Messung und Bewertung von Flughäfen vornimmt, um diese zu Leistungssteigerungen anzuspornen."

Vertreter der siegreichen Airports kommen in einer Feierstunde zur Verleihung der ASQ Awards zusammen, die im Rahmen des zweiten ACI Customer Experience Global Summit im September in Bali (Indonesien) stattfindet.

Das ASQ Departures-Programm bewertet die Zufriedenheit der Fluggäste mithilfe von 34 Hauptleistungsmesswerten. Drei Viertel der 100 weltweit verkehrsreichsten Flughäfen nehmen an dem Programm teil. Dies bedeutet, dass im Jahr 2018 mehr als die Hälfte der 8,3 Milliarden Reisenden weltweit durch einen ASQ Airport durchgereist sind.

Die Liste der diesjährigen Gewinner der ASQ Awards finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190306005011/de/

Contacts:

ACI World

Anita Berthier

+1-514-373-1254

mediarelations@aci.aero