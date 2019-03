init innovation in traffic systems SE: Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat Dividende von 0,12 Euro pro Aktie vor (Vorjahr: 0,22 Euro) DGAP-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Dividende/Dividende init innovation in traffic systems SE: Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat Dividende von 0,12 Euro pro Aktie vor (Vorjahr: 0,22 Euro) 06.03.2019 / 12:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Karlsruhe, 06. März 2019. Der Vorstand der init innovation in traffic systems SE verfolgt weiterhin eine ausgewogene, auf die Balance zwischen Wachstumsfinanzierung aus eigener Kraft und eine angemessene Ausschüttung von Unternehmensgewinnen bedachte Strategie. Da sich der Unternehmensgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr verringert hat, gleichzeitig aber die aus dem schnellen technologischen Wandel resultierenden Anforderungen hinsichtlich zukunftsorientierter Investitionen weiter hoch bleiben, sieht der Vorstand die Notwendigkeit, die Dividendenzahlung entsprechend anzupassen. Er wird, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat, der für den 15. Mai 2019 geplanten Hauptversammlung daher eine Absenkung der Dividende auf 0,12 Euro (Vorjahr: 0,22 Euro) pro Aktie vorschlagen. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 06.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 784471 06.03.2019 CET/CEST ISIN DE0005759807 AXC0135 2019-03-06/12:04