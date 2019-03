REO Spanien Projektentwicklungs GmbH: Veränderung in der Geschäftsführung DGAP-Ad-hoc: REO Spanien Projektentwicklungs GmbH / Schlagwort(e): Personalie REO Spanien Projektentwicklungs GmbH: Veränderung in der Geschäftsführung 06.03.2019 / 12:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die REO Spanien Projektentwicklungs GmbH, ISIN DE000A13SH22, WKN A13SH2, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 137179 ("Emittentin") gibt bekannt, dass die Gesellschafterversammlung der Emittentin mit Beschluss vom 6. März 2019 Herrn Jochen Küst und Herrn Tobias Meyer zu den Geschäftsführern der REO Spanien Projektentwicklungs GmbH bestellt hat. Herr Küst und Herr Meyer übernehmen damit die Funktion von Herrn Jost Rodewald mit Wirkung zum 6. März 2019, der auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausscheidet und daher ebenfalls mit Beschluss vom 6. März 2019 von der Gesellschafterversammlung der Emittentin abberufen wurde. 06.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: REO Spanien Projektentwicklungs GmbH ABC-Straße 21 20354 Hamburg Deutschland ISIN: DE000A13SH22 WKN: A13SH2 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 784469 06.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A13SH22 AXC0136 2019-03-06/12:09