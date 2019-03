Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel nach einem Anstieg der Branchenbewertung von 6,00 auf 6,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein mutiger Restrukturierungsprozess des Portfolios von Enel könnte eine Neuwerbewertung der Aktie des italienischen Versorger nach sich ziehen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht gute Chancen, dass sich die Aktie dann wie die des direkten Wettbewerbers Iberdrolas entwickeln könnte./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-03-06/12:20

ISIN: IT0003128367