München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Studie bewertete mehr als eine halbe Million Kunden und über 1.800 Unternehmen aus knapp 200 Branchen - E.ONs Kunden sind die treuesten unter den Energieversorgern



Kunden bescheinigen E.ON unter den Energieversorgern die höchste Kundentreue. Das ist das Ergebnis des aktuellen Deutschland Tests, der gemeinsam mit Focus Money und ServiceValue, für den mehr als eine halbe Million Kunden zu Anbietern aus knapp 200 Branchen befragt wurden.



Zufriedene Kunden sind treue Kunden



"Kundenzufriedenheit hat für uns bei E.ON den höchsten Stellenwert, dafür setzen wir uns täglich ein", so E.ON Geschäftsführer Wolfgang Noetel, verantwortlich für Verkauf und Service in Deutschland. "Es freut uns sehr, dass unser exzellenter Service und attraktive Produkte wie beispielsweise E.ON Plus Kunden langfristig überzeugen."



Das Vorteilsprogramm E.ON Plus belohnt die Treue seiner Kunden: Statt einer einmaligen Prämie beim Wechseln des Energieanbieters profitieren Kunden, die zwei oder mehrere Energieverträge kombinieren, von einem jährlichen Nachlass auf ihre Energiekosten. Dabei steht es jedem frei mit wem er bündeln möchte. Ob mit Nachbarn, Eltern, Freunden oder Kollegen, wer mindestens zwei Energieverträge kombiniert, erhält dauerhaft einen jährlichen Rabatt. "Mit E.ON Plus bieten wir damit ein einzigartiges Programm auf dem Energiemarkt und belohnen die Treue unserer Kunden", so Wolfgang Noetel. Mehr zum Vorteilsprogramm unter www.eon.de/plus



Hintergrund zur Studie



Der Deutschland Test wurde von Dezember 2018 bis Januar 2019 durchgeführt. Insgesamt 1869 Unternehmen aus 199 Branchen wurden bewertet. Der Untersuchung liegen 569.718 Kundenurteile zugrunde. Kunden, die in den letzten 24 Monaten bei einem Anbieter Kunde waren oder noch sind, konnten angeben, ob sie sich erneut für diesen entscheiden oder nicht mehr für diesen entscheiden würden. Die Auszeichnung "Hohe Kundentreue" erhalten alle Unternehmen/Marken, die über dem Durchschnitt des Branchenmittelwerts liegen. Wer über dem Durchschnitt der mit "Hohe Kundentreue" bewerteten Unternehmen/Marken liegt, erhält die Auszeichnung "Höchste Kundentreue". E.ON landete auf Platz 1 unter den Energieversorgern.



OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109984 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109984.rss2



Pressekontakt: E.ON Energie Deutschland GmbH Arnulfstraße 203 80634 München www.eon.de



Pressekontakt: Claudia Bartels Tel.: 089 / 1254 6217 claudia.bartels@eon.com