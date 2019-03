Zürich (ots) - Ab sofort bietet Paysafe mit Paysafecash auch in

der Schweiz eine neue sichere und einfache Zahlungsmethode für

Online-Käufe in praktisch allen Bereichen des E-Commerce an.

Entwickelt wurde Paysafecash innerhalb der Paysafe Gruppe von

paysafecard, dem globalen Marktführer im Bereich

Online-Prepaid-Zahlungen. Paysafecash ist bereits in über 20 Ländern

verfügbar.



Paysafecash spricht insbesonders Konsumenten an, die über kein

Bankkonto bzw. keine Kreditkarte verfügen - oder ihre Konto- bzw.

Kartendaten aus Sicherheitsgründen nicht im Internet preisgeben

wollen.



Die Verwendung von Paysafecash ist besonders userfreundlich und

selbstverständlich kostenlos:

1. Im Checkout des Webshops einfach Paysafecash als Zahlungsart

auswählen und Barcode generieren.

2. Dieser kann ausgedruckt oder aufs Smartphone geladen werden.

3. Diesen an der Zahlstelle scannen lassen und den Kaufbetrag in bar

bezahlen.

4. Damit ist der Kauf abgeschlossen und die Ware wird geliefert. Der

Vorteil für den Kunden: Keine Konto- oder Kreditkartendaten werden

benötigt oder weitergegeben und der Einkauf ist somit völlig sicher.



Das gesamte E-Commerce-Volumen der Schweiz wächst stark und

erreicht nach Schätzung des Researchers statista.de 2019 rund 7,7

Mrd. CHF (6,8 Mrd. Euro), für 2023 wird bereits mit rund 9,9 Mrd. CHF

(8,7 Mrd. Euro) gerechnet. (1) Eine Internet-Nutzungsrate von 90% (2)

sowie eine Durchdringung mit 137 Smartphones per 100 Einwohner zeigen

den hohen Digitalisierungsgrad und damit die hohe

E-Commerce-Affinität der Schweizer Gesellschaft. (3) Zugleich

bezahlen jedoch 82% der Schweizer ihre Einkäufe in bar. (4)



Die Paysafe Gruppe ist mit paysafecard bereits seit mehr als 10

Jahren in der Schweiz als Spezialist für Barzahlung im Internet

präsent und mit ihrer klassischen Prepaid-Zahlungslösung an mehr als

8.000 Kiosken, Tankstellen sowie an SBB Ticketautomaten verfügbar.

Paysafecash baut auf diesem äusserst dichten Vertriebsnetz auf und

bringt die Vorteile der Barzahlung im Internet in alle Teile des

Landes: Denn auch an 1.800 SBB Ticketautomaten auf rund 1000

Bahnhöfen und Haltestellen kann Paysafecash nun genutzt und der

Rechnungsbetrag für den Online-Kauf eingezahlt werden, egal in

welchem Webshop eingekauft wurde.



Udo Müller, als CEO von paysafecard verantwortlich für

Paysafecash, zu diesem Meilenstein: "Mit Paysafecash bieten wir eine

weitere innovative Barzahlungslösung für Interneteinkäufe an.

Paysafecash ist für alle Konsumenten ideal, die im Internet einkaufen

wollen, dort aber ihre persönlichen Finanzdaten wie

Kreditkartennummern oder Bankkarteninformationen aus

Sicherheitsgründen nicht preisgeben wollen. Wir ermöglichen so für

eine grosse Bevölkerungsgruppe einen neuen Zugang zu den Vorteilen

des stark wachsenden E-Commerce-Bereiches, von denen sie bisher

ausgeschlossen war. Die besondere Stärke unserer langjährigen

Partnerschaft mit den SBB ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir

Paysafecash nun auch den Schweizer Konsumenten anbieten können."



Über Paysafecash



Paysafecash ist ein Service der Paysafe Gruppe, einem führenden

globalen Anbieter von Zahlungsdiensten. Es handelt sich um eine

alternative Zahlungslösung für Kunden, die online einfach und sicher

mit Bargeld bezahlen wollen. Paysafecash ist in mehr als 20 Ländern

verfügbar und ermöglicht Kunden die Teilnahme am E-Commerce, auch

wenn sie Debit- oder Kreditkarte nicht besitzen oder online nicht

verwenden wollen.



Die Zahlung erfolgt, indem im Online-Checkout ein Barcode

generiert wird, der vor Ort an der Akzeptanzstelle gescannt wird. Der

Kauf wird mit der Bezahlung abgeschlossen und die Ware dann versandt.



Paysafecash wurde 2018 vom gleichen Team bei Paysafe auf den Markt

gebracht, dass die vielfach ausgezeichnete Prepaid-Zahlungslösung

paysafecard entwickelt hat. paysafecard wurde 2000 gestartet und ist

heute in der Prepaid-Zahlungsbranche global führend.



Über Paysafe



Die Paysafe Gruppe (Paysafe) ist ein führender globaler Anbieter

von End-to-End-Paymentlösungen mit dem zentralen Ziel, Unternehmen

und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu

ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, branchenführende

Expertise im Processing, bei digitalen Wallets, Kartenzahlungen und

Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen. Mit über 20 Jahren

Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem Gesamttransaktionsvolumen

von mehr als 80 Mrd. USD und rund 3.000 Mitarbeitern an über 12

globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher

weltweit durch über 200 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen

Währungen. Die Lösungen werden auf einer integrierten Plattform

geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, real-time analytics

und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet.



Besuchen Sie uns unter www.paysafe.com.



Quellen:



(1) https://de.statista.com/outlook/243/155/ecommerce/schweiz

(2) Schweizer Bundesamt für Statistik, http://ots.ch/UNJ8Oh

(3) http://ots.ch/BQXZ0D

(4) Laut Studie des Beratungsunternehmens Bain, zit. nach NZZ vom

22.2.2019, S. 29.



