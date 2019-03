Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever NV auf "Underweight" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Angesichts enttäuschender Ausblicke aus dem Konsumgüterbereich für dieses Jahr sei eine noch genauere Auswahl der Einzelwerte dieses Sektors notwendig, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Unilever dürften angesichts niedrigerem organischen Umsatzwachstums, einem schwachen Start in dieses Jahr und anhaltenden Risiken für die Margenerwartungen 2020 unter Druck bleiben./mf/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 09:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-03-06/12:29

ISIN: NL0000009355