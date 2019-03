Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis im vierten Quartal habe die Konsenserwartungen deutlich verfehlt und der mittlere Wert der Zielspanne für 2019 liege ebenfalls deutlich unter den Erwartungen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die entsprechende Aussicht auf sinkende Marktschätzungen dürften die Stimmung für die Aktie genauso belasten wie kassierte Zielsetzungen für 2020./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-03-06/12:29

ISIN: DE000SHA0159