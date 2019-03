Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anhebung erfolge angesichts des Verkaufs des Plexiglasgeschäfts, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Abspaltungen von Geschäftsteilen durch den Chemiekonzern seien möglich. Der Ausblick erscheine konservativ, weshalb das obere Ende der Prognosespanne erreichbar sein sollte./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 00:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000EVNK013