Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung sei solide gewesen im vergangenen Jahr, die Aktien der Wohnimmobilien-Gesellschaft allerdings bereits recht ausgereizt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 03:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 03:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008303504