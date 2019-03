Krefeld (ots) - Weil Tierschutzvereine zum Beispiel für Kastrationen, Tierarztrechnungen und Baumaßnahmen Geld brauchen, unterstützt Tierschutz-Shop sie finanziell. Bei jeder Bestellung auf www.tierschutz-shop.de zahlt das Unternehmen eine Geld-Prämie in Höhe von zehn Prozent der Nettobestellsumme an Tierschutzvereine. Rund viereinhalb Jahre nach der Gründung sind dadurch über eine Million Euro Geld-Prämie für den Tierschutz zusammengekommen.



"Unsere Geld-Prämie hat viele tolle Happy End Geschichten für Tiere in Not ermöglicht", freut sich Hanna Czenczak, Gründerin von Tierschutz-Shop. "Wie die vom schwer verletzten Sorgenhund Rudi in Ungarn oder Hündin Elsa aus Spanien, die dringend auf eine Beinoperation angewiesen war."



Ein Live-Zähler auf www.tierschutz-shop.de/geld-praemie/ zeigt den aktuellen Stand der gesammelten Geld-Prämie für Tierschutzvereine. Czenczak betont, sie habe sich bewusst für diese freiwillige Auszahlung entschieden: "Tierschutz-Shop ist ein Unternehmen mit Herz. Mit unserer freiwilligen Geld-Prämie leisten wir unseren Beitrag für nachhaltigen Tierschutz. Tag für Tag trägt sie zu unserer Vision bei, dass kein Straßen- und Tierheimtier in der EU mehr in Not ist. Mit der Million erreichen wir einen wahren Meilenstein im Tierschutz!"



Im Video erfahren Sie mehr: https://www.youtube.com/watch?v=VnHv8gA1hEc



Weitere Informationen zur Geld-Prämie: https://www.tierschutz-shop.de/geld-praemie/



Über Tierschutz-Shop TSS GmbH & Co. KG: Tierschutz-Shop mit Sitz in Krefeld ist die Plattform für nachhaltigen Tierschutz. Mit Futterspenden, finanzieller Hilfe und aufklärender Öffentlichkeitsarbeit hilft das Unternehmen Straßen- und Tierheimtieren in der EU. Auf www.tierschutz-shop.de kommen Tierfreunde und Tierschutzvereine zusammen. Seit 2014 kämpfen alle gemeinsam für die Vision: Kein Straßen- und Tierheimtier in Europa ist mehr in Not.



