Wiesbaden (ots) - Wie der Bundeswahlleiter bekannt gibt, haben bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am Montag, 04. März 2019, 18:00 Uhr, 54 politische Vereinigungen ihre Wahlvorschläge als gemeinsame Listen für alle Länder zur Teilnahme an der Europawahl 2019 beim Bundeswahlleiter eingereicht (Reihenfolge nach Eingang):



1. Familien-Partei Deutschlands - FAMILIE - 2. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ - Tierschutzpartei - 3. Piratenpartei Deutschland - PIRATEN - 4. Graue Panther - Graue Panther - 5. Die Grauen - Für alle Generationen - Die Grauen - 6. Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL - TIERSCHUTZ hier! - 7. Die deutsche Hundepartei 8. Ökologisch-Demokratische Partei - ÖDP - 9. DER DRITTE WEG - III. Weg - 10. Arbeitnehmer und Rentner Union - ARU - 11. Internationale Europäische Deutsche Löwen Partei - IEDLP - 12. Partei für Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit - PfFGB - 13. FREIE WÄHLER - FREIE WÄHLER - 14. PAN - die Parteilosen - PAN - 15. Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870 - ZENTRUM - 16. Nationaldemokratische Partei Deutschlands - NPD - 17. Wählergemeinschaft für eine repräsentative Volksvertretung - LOS - 18. DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz - DIE RECHTE - 19. Partei für Gesundheitsforschung - Gesundheitsforschung - 20. Allianz Deutscher Demokraten - AD-Demokraten - 21. Die blaue Partei - Blaue TeamPetry - 22. Deutsche Kommunistische Partei - DKP - 23. Die Violetten - DIE VIOLETTEN - 24. Wohnraum-Verteidigungs-Liga - W-V-L - 25. Volt Deutschland - Volt - 26. Partei der Humanisten - Die Humanisten - 27. Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Volksabstimmung - 28. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative - Die PARTEI - 29. Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale - SGP - 30. Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD - 31. Menschliche Welt - MENSCHLICHE WELT - 32. Bündnis Grundeinkommen - BGE - 33. PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND - PARTEI FÜR DIE TIERE - 34. Europäische Sammelbewegung für die Legalisierung und Liberalisierung von Cannabis - CANNABIS! - 35. Neue Liberale - Die Sozialliberalen - NL - 36. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE - 37. Alternative für Deutschland - AfD - 38. Demokratie in Europa - DiEM25 39. Freie Demokratische Partei - FDP - 40. Ökologische Linke - ÖkoLinX - 41. Gartenpartei - Gartenpartei - 42. Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit - BIG - 43. DIE LINKE - DIE LINKE - 44. Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz - Tierschutzallianz - 45. Bündnis C - Christen für Deutschland - Bündnis C - 46. LigaPLUS - Liga+ - 47. V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer - V-Partei³ - 48. LKR 49. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands - MLPD - 50. Bayernpartei - BP - 51. Europäische Partei LIEBE - LIEBE - 52. Feministische Partei DIE FRAUEN - DIE FRAUEN - 53. UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie - UNABHÄNGIGE - 54. Demokratie DIREKT! - DIE DIREKTE! -



Fünf politische Vereinigungen haben Listen für einzelne Länder eingereicht:



1. Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU - in allen Ländern außer Bayern 2. Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. - CSU - in Bayern 3. Sozialliberale Demokratische Partei - SLDP - in Hamburg 4. Unu-Tero-Partio (Eine-Erde-Partei) - UTOPIO - in Berlin 5. dieKlimaretter - dieKlimaretter - in Baden-Württemberg



Über die Zulassung der eingereichten gemeinsamen Listen für alle Länder und der Listen für einzelne Länder entscheidet der Bundeswahlausschuss am 72. Tag vor der Europawahl (§ 14 Absatz 1 Europawahlgesetz). Die öffentliche Sitzung des Bundeswahlausschusses findet daher am Freitag, 15. März 2019, 11:00 Uhr in Berlin im Deutschen Bundestag, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101 (Anhörungssaal) statt.



Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot des Bundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.



Weitere Auskünfte gibt: Büro des Bundeswahlleiters Telefon: 0611 75-4863 www.bundeswahlleiter.de/kontakt



OTS: Der Bundeswahlleiter newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74247 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74247.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:



Der Bundeswahlleiter Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.de