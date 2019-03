Madrid (ots/PRNewswire) - Der World ATM Congress 2019, die

weltgrößte Konferenz und Ausstellung für Luftverkehrsmanagement

(ATM), findet vom 12.-14. März 2019 auf der IFEMA (Feria de Madrid)

statt, und man kann sich immer noch anmelden!



Auf der Großveranstaltung werden Spitzenvertreter der

Luftverkehrsbranche aus mehr als 136 Ländern und Territorien

erwartet, darunter hochrangige Funktionäre und Vertreter von über 80

Flugsicherungsdienstleistern (ANSP), Flughäfen, Fluggesellschaften,

Regierungen, Streitkräften, nichtstaatliche Organisationen,

Hersteller und Zulieferer. Der World ATM Congress 2019 ist auf einem

guten Weg, die 8.500 Anmeldungen von Vorjahr zu übertreffen.



Der World ATM Congress wird bereits zum siebten Mal ausgerichtet

und ist eine Gemeinschaftsinitiative der Civil Air Navigation

Services Organisation (CANSO) und der Air Traffic Control Association

(ATCA). Das Konferenzprogramm bietet eine einzigartige Plattform, um

die Zukunft des ATM zu diskutieren. Spitzenvertreter der

Luftfahrtindustrie kommen zusammen, um ihre Einblicke, Meinungen und

Expertise zu den großen Themen und Herausforderungen der ATM-Branche

auszutauschen.



Das Motto der Konferenz lautet "Antworten auf die großen

ATM-Fragen in Bezug auf Kapazität, UTM, Integration und Mitarbeiter".

Die Konferenz wird mit zwei hochkarätigen Grundsatzreden eröffnet,

einmal von Daniel Elwell (amtierender Leiter der Federal Aviation

Administration) und Henrik Hololei (DG MOVE, Europäische Kommission).



Begleitet wird der World ATM Congress von einer Ausstellung mit

einer Rekordzahl von 252 Unternehmen und Organisationen quer durch

den ATM- und Luftfahrtsektor. Das dreitägige Event bietet erneut

Informationsveranstaltungen in sechs Vortragssälen mit

Forschungsergebnissen, neuen Produkteinführungen und Demos, neuer

ATC-(Flugsicherungs-)Technik und Perspektiven zur ATM-Politik, die

unter anderem von ATCA, CANSO, EUROCONTROL, FABEC, Global UTM

Association, IATA, Project Wing @ X (vormals Google Wing) und SESAR

Joint Undertaking präsentiert werden.



Im Rahmen des World ATM Congress 2019 sind verschiedene

Sonderveranstaltungen geplant, darunter die IHS Janes ATC Awards und

die European Commission Awards jeweils am 12. März sowie verschiedene

Presseveranstaltung während der drei Tage.



Weitere Informationen zum World ATM Congress 2019 finden Sie unter

www.worldatmcongress.org. Die Online-Anmeldung für die Konferenz

(gebührenpflichtig) und Eintritt zur Ausstellung (kostenlos) sind

während der gesamten Veranstaltung möglich. Besucher können sich auch

ohne Aufpreis bei Ankunft anmelden. Pressevertreter können sich hier

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2392389-1&h=3546581251&u=https%3

A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2392389-1%26h%3D

3257046542%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.worldatmcongress.org%252Fpre

ss-registration%26a%3Dpress%2Bregistration&a=hier) anmelden.



Weitere Informationen erhalten Sie von:

Abigail Glenn-Chase, Director of Communications, World ATM Congress

+1 202 213 2506

abigail.glennchase@worldatmcongress.org



Glenn Cudaback-Cox, Digital Media and Marketing Manager, World ATM

Congress

+1 717 495 4600

glenn.cudaback@worldatmcongress.org



