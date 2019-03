Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Italien ist in eine technische Rezession gerutscht, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba. Das Bruttoinlandsprodukt sei sowohl im dritten als auch im vierten Quartal real leicht gesunken. Die Politik der seit Juni bestehenden populistischen Regierung habe für Unsicherheit nicht nur an den Kapitalmärkten gesorgt. ...

