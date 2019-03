Mit GRC 3.0 war es noch nie einfacher, Maßnahmen an den Unternehmenszielen auszurichten und Risiken und Kontrollen immer im Blick zu behalten.

Die BOC Group hat soeben die neueste Version ihrer GRC-Suite mit einer Vielzahl an innovativen Neuerungen veröffentlicht, mit denen Risikomanagement und IKS zu einem echten Vergnügen werden. GRC 3.0 bietet nicht nur eine leistungsstarke Performance, sondern auch ein einmaliges Benutzererlebnis und ermöglicht mit Hilfe des brandneuen Maßnahmen-Workflows, Maßnahmen erfolgreich zu managen, um Risiken in Schach zu halten oder Kontrollen nachhaltig zu implementieren.

Erik Guschlbauer, GRC Servicemanager erläutert: "Für unsere Kunden ist nur das Beste gut genug. Daher sind wir bestrebt, in allem was wir tun, durch Innovation einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen. Im neuesten Release unserer GRC-Suite ist uns das nicht zuletzt durch unseren intelligenten Maßnahmen-Workflow gelungen der umfangreichen "One-Stop-Shop"-Lösung für Ihre Maßnahmen im Kampf gegen Risiken. Dieser Workflow bietet Ihnen genau die richtige Flexibilität, um Ihre Maßnahmen für die Minderung von Risiken oder die Einführung bzw. Optimierung von Kontrollen zu planen, einzurichten, auszuführen und deren Effektivität laufend zu überwachen. So können Sie Ihren Risiken optimal begegnen an zentraler Stelle und mit nur wenigen Klicks."

Neben den oben genannten Funktionen bietet GRC 3.0 auch viele weitere, großartige Innovationen, wie die Risikoaggregation und das Risikoportfolio, die es mittels neuen Analysen und Sichten ermöglichen, Risiken und deren Zusammenhänge besser und im Detail zu verstehen.

Einen umfassenderen Einblick in alle revolutionären Neuerungen der GRC-Suite erhalten Sie auf der BOC Group Website. Die BOC Group empfiehlt allen Interessenten, eine kostenlose, persönliche Web-Demo mit einem Berater zu vereinbaren.

Die BOC Group

Die BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Die Produkte der BOC Group werden weltweit von Kunden wie Allianz, Emerson, Hilti, Motta, REWE und Telefonica eingesetzt.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

