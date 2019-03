Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Procter & Gamble zieht sich von der Euronext Paris zurück. Der Konsumgüterhersteller begründete das Ende der Börsennotierung seiner Aktien in der französischen Hauptstadt mit dem geringen Handelsvolumen, den Kosten und den generellen Verwaltungsanforderungen.

Die Aktien würden am 28. März vom Kurstableau der Euronext Paris gestrichen und dann weiter an der New York Stock Exchange gehandelt. Besitzer von P&G-Aktien, die an der Euronext Paris gehandelt werden, können diese Wertpapiere am 27. März zum dann aktuellen Kurs an der NYSE verkaufen. Die Gebühren dafür übernimmt das Unternehmen.

