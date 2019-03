Berlin (ots) -



Ein Thema am Weltfrauentag, der weltweit am 08. März Aufmerksamkeit auf die Belange der Frauen lenkt, ist die berufliche Teilhabe und die Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Beruf. Ein Blick in die Krankenhäuser zeigt: Gesundheitspersonal ist überwiegend weiblich. Im Jahr 2017 waren von den 1.155.000 Beschäftigten rund 75 Prozent Frauen.(1) Während bei den Ärzten der Frauenanteil im Jahr 2017 bei rund 46 Prozent(2) lag, ist der Frauenanteil in der Pflege deutlich höher.



Frauenpower in evangelischen Krankenhäusern



In vielen Branchen sind Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert. Das Mixed Leadership Barometer Januar 2019 der Beratungsgesellschaft EY zeigt: Der Anteil der Frauen in den Vorstandsetagen der deutschen börsenorientierten Unternehmen lag bei rund neun Prozent.(3) Auch in Krankenhäusern ist die Geschäftsführung mit 88 Prozent überwiegend in Männerhand.(4) Dazu Christoph Radbruch, Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV): "In der Pflege tragen Frauen die Hauptlast und stellen den größten Teil unserer Mitarbeitenden. Schon allein deshalb ist es unser Anliegen, die beruflichen Möglichkeiten von Frauen zu fördern. Das gilt für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso wie bei der beruflichen Qualifizierung und den Aufstiegschancen. Das zeigt sich auch in der Besetzung von Führungspositionen: Aktuell sind rund 18 Prozent der Geschäftsführenden in unseren Krankenhäusern Frauen."



