Wien (pts019/06.03.2019/13:15) - Das Hotel Austria Trend Alpine Resorts Fieberbrunn wird zu einem der TUI Blue Lifestyle-Hotels und soll in Zukunft besonders die Zielgruppe der Aktivurlauber ansprechen. Die Modernisierung erfolgt 2019 und bezieht sich auf 144 Zimmer, Spa im Außenbereich und eine Bar mit Außenterrasse - eröffnet wird voraussichtlich Ende 2019. Der Verkauf wird von der erfolgreichen Wiener Investments GmbH IRMA durchgeführt. TUI BLUE - Lifestyle-Hotels für den individuellen Aktivurlaub in Sommer und Winter Wandern, Mountainbiken, Skifahren - oder einfach nur aktiv entspannen: Mit der Lifestyle- Marke TUI Blue hat die deutsche TUI Group das passende Angebot für alle, die nach individuellen Erlebnissen in ihrer Urlaubsregion suchen. In Fieberbrunn wird der Konzern Ende 2019 das inzwischen dritte Haus dieser Marke in Österreich eröffnen. Direkt an der Skipiste mit Anschluss an die Skischaukel Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn und dem Ausgangspunkt von zahlreichen Wanderrouten und Mountainbike-Touren, liegt das Tiroler Hotel ideal für jede Art von Aktivurlaub. Austria Trend Alpine Resorts - das Hotel für den modernen Erlebnisurlaub in Fieberbrunn, Tirol Die Erweiterung des TUI Blue-Portfolios auf insgesamt 12 Hotels erfolgt durch den Ankauf des Fieberbrunner Hotels "Austria Trend Alpine Resorts, welches bis Ende Juni 2019 vom Österreichischen Verkehrsbüro betrieben wird. Anschließend wird der Verkauf an TUI vollzogen und das Hotel mit 144 Zimmern, Bar mit Außenterrasse, Restaurant und Spa-Bereich modernisiert. Verkäuferin ist die Wiener IRMA Investments GmbH. "Das 2009 erbaute Berghotel inmitten der Kitzbüheler Alpen wird mit der Übernahme durch die TUI Group den touristischen Trends entsprechend weiterentwickelt und zu neuem Leben erweckt. Erlebnisurlaub boomt - vor allem in den österreichischen Alpen. Mit der Marke TUI Blue spricht TUI gezielt die Gruppe der Aktivurlauber sowohl im Winter als auch im Sommer an", freut sich der Unternehmensinhaber der IRMA Investments GmbH, Martin Kurschel, über den erfolgreichen Deal. Mehr über die IRMA Investments GmbH findet sich unter folgendem Link: https://irma.investments Über IRMA Investments GmbH Als eigentümergeführter Immobilienentwickler und Bestandshalter nimmt die IRMA Investments GmbH nicht nur Eigenkapital in die Hand, sondern auch die Verantwortung gegenüber Investoren, Partnern und Menschen wahr, die die Objekte letztendlich nutzen. IRMA verbindet ausgewählte, hochkarätige Projekte mit den optimalen Investoren und den richtigen Partnern - und wandelt so individuelle Werte in realen Mehrwert um. Unternehmensinhaber der IRMA Investments GmbH ist Martin Kurschel. IRMA Investments GmbH entwickelt hochwertige und renditestarke Immobilien. basierend auf umfangreichen Kenntnissen in unterschiedlichen Märkten sowie Nutzungsklassen in Österreich und Europa. Der Publikation bis 6.6.2019 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: zbc3 GmbH Ansprechpartner: Andreas Jilly Tel.: +43 676 6513110 E-Mail: office@zbcom.at Website: www.irma.investments Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190306019

