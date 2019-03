Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.17 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.788,20 -0,12% +11,30% Euro-Stoxx-50 3.322,05 -0,15% +10,68% Stoxx-50 3.055,83 +0,07% +10,72% DAX 11.587,40 -0,29% +9,74% FTSE 7.206,08 +0,32% +6,77% CAC 5.289,23 -0,16% +11,81% Nikkei-225 21.596,81 -0,60% +7,90% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,82% +6

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,12 56,56 -0,8% -0,44 +21,8% Brent/ICE 65,82 65,86 -0,1% -0,04 +20,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,31 1.288,78 -0,2% -2,47 +0,3% Silber (Spot) 15,10 15,14 -0,3% -0,04 -2,5% Platin (Spot) 831,94 836,50 -0,5% -4,56 +4,5% Kupfer-Future 2,94 2,94 -0,0% -0,00 +11,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Seit Wochenbeginn scheint die Luft an der Wall Street raus zu sein. Anleger stellen sich wie schon an den Vortagen auf leichte Verluste zur Eröffnung und eine enge Handelsspanne im Verlauf ein. Neben dem ADP-Arbeitsmarktbericht schauen Anleger diesmal auch auf die sonst eher selten beachteten Handelsdaten. Denn die Handelsbilanz könnte Argumente für die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump liefern, denn das Handelsbilanzdefizit ist Trump ein Dorn im Auge und im chinesisch-amerikanischen Handelsdisput ein Argument. Analysten gehen im Konsens von einer Ausweitung des US-Defizits im Dezember aus. Marktteilnehmer fürchten, dass schon bald Europa Zielscheibe der US-Handelspolitik unter Trump werden könnte. In diesem Gemengelage stünden Aktien nicht ganz oben auf den Kaufzetteln der Anleger, heißt es.

Urban Outfitters sacken vorbörslich um 2,5 Prozent ab. Das Unternehmen hat gewinnseitig die Erwartungen für das vierte Quartal übertroffen und beim Umsatz getroffen. Allerdings sprach Urban Outfitters von einem unerwartet schwachen Start ins Jahr 2019.

Einen Kursrutsch um fast 13 Prozent erleben Qutoutiao. Der chinesische Anbieter einer Nachrichten-App hat zwar über ein starkes Wachstum von Umsätzen und Nutzerzahlen berichtet, weitete aber seine Verluste aus.

Ein Kursdebakel erleben die US-Hinterlegungsscheine des chinesischen Elektroautobauers Nio. Der Kurs sackt um 14,9 Prozent ab. Nio hatte eine Verlustausweitung im vierten Quartal mitgeteilt und zudem eine unerwartet starke Verlangsamung der Absätze seines SUV-Vorzeigemodells.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Hugo Boss AG, Bekanntgabe Dividendenvorschlag

- FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +213.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Dezember (ursprünglich 5.2.2019) PROGNOSE: -57,30 Mrd USD zuvor: -49,31 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Märkte zeigen sich global weiter auf Richtungssuche, denn das Argument einer günstigen Aktienbewertung durch den Ausverkauf im Winter ist mittlerweile entfallen. Nun müssten andere Themen eingepreist werden: "Der Markt ist hin- und hergerissen zwischen den Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits und den Konjunkturängsten", so ein Marktteilnehmer. Dazu steht die Geldpolitik diese Woche im Fokus: So werden Marktimpulse von der EZB-Sitzung am Donnerstag erwartet. Am Mittwochnachmittag wird auf die US-Handelsbilanz und den ADP-Arbeitsmarktbericht geschaut. Am Freitag wird dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Am Abend gibt die US-Notenbank das "Beige Book" bekannt. Anleger erhoffen sich hiervon weitere Hinweise über den Zustand der US-Wirtschaft. In Europa zeigen sich Tabak-Aktien fest. BAT gewinnen 3,5 Prozent, Imperial Brands 1,2 Prozent. Der Chef der US-Gesundheitsbehörde und erklärte Tabakgegner Scott Gottlieb geht in den Ruhestand. Schwach entwickeln sich die meisten Autowerte: Belastend wirkt vor allem ein schwacher Ausblick von Schaeffler, der die Aktien um 8,4 Prozent einbrechen lässt. Auch andere Zulieferer wie Valeo und Faurecia fallen um bis zu 2 Prozent, im DAX geben Continental um 1,2 Prozent nach. Auch VW fallen um 1,3 Prozent. Fiat Chrysler springen indes um über 5 Prozent nach oben. Hier treiben Aussagen, man wolle zwar Maserati nicht verkaufen, sei aber offen für Allianzen und Fusionen. Schaeffler leiden daneben zusätzlich unter dem bevorstehenden Abstieg aus dem MDAX. Dialog Semiconductor profitieren doppelt von der Indexentscheidung und gleichzeitig bekannt gegebenen guten Geschäftszahlen. Die Aktien springen um 7,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.07 Uhr Di, 18.40 Uhr % YT EUR/USD 1,1304 +0,03% 1,1294 1,1294 -1,4% EUR/JPY 126,42 -0,03% 126,34 126,39 +0,5% EUR/CHF 1,1358 +0,06% 1,1357 1,1355 +0,9% EUR/GBP 0,8608 +0,15% 0,8600 0,8596 -4,4% USD/JPY 111,83 -0,07% 111,83 111,91 +2,0% GBP/USD 1,3134 -0,10% 1,3142 1,3139 +2,9% Bitcoin BTC/USD 3.848,05 +0,30% 3.839,00 3.846,55 +3,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die chinesischen Aktienmärkte kennen derzeit fast nur eine Richtung. Auch am Mittwoch legte der Schanghai-Composite kräftig zu. Es war bereits der vierte Anstieg Folge. Seit Jahresbeginn hat der Index damit schon um über 23 Prozent zugelegt und den weitaus größten Teil der Verluste aus dem Vorjahr wieder wettgemacht. Auch die Indizes ChiNext und der Shenzen-Composite legten erneut deutlich zu. Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem die Erwartung einer Einigung in den US-chinesischen Handelsgesprächen für Kauflaune gesorgt hatte, kommen nun Konjunkturhoffnungen dazu. Denn zu Beginn des am Vortag begonnenen Volkskongresses wurden von Peking diverse Stimuli zur Ankurbelung der Wirtschaft angekündigt. An den anderen Plätzen der Region hellte sich die Stimmung im Verlauf des Handels zwar auf, gleichwohl schloss der Nikkei leichter. Hier berichteten Händler von weiter fallenden Kurse der Automobilwerte, was die Stimmung belastet habe. Ein leicht negativer Impuls kam vom Devisenmarkt. Dort befestigte sich der Yen im Handelsverlauf etwas. In Seoul fiel der Kospi weiter, wenn auch diesmal zum Handelsende nur ein kleines Minus auf der Kurstafel stand. Dort ist die Stimmung seit dem gescheiterten US-nordkoreanischen Gipfel angeschlagen. Dazu passte die Nachricht, dass auf einer Raketenanlage in Nordkorea von US-Experten neue Aktivitäten ausgemacht wurden. In Sydney ging der Index mit einem Plus von 0,8 Prozent aus dem Tag. Hier gab der Austral-Dollar den Takt vor. Nachdem sich gerade erst die Notenbank des Landes vorsichtig zur Konjunkturentwicklung geäußert hatte, blieben nun die BIP-Daten hinter den Erwartungen zurück. Das schürte Zinssenkungspekulationen. Der Austral-Dollar kam deutlich unter Druck. Unter den Einzelwerten ging es in Taiwan für den Linsenhersteller und Apple-Zulieferer Largan um 2,9 Prozent nach oben. Trotz eines Kursanstiegs um 55 Prozent auf 4.495 Taiwan-Dollar seit dem Tief im Januar sind die Analysten von Daiwa weiter optimistisch für die Aktie.

CREDIT

Die Risikoprämien an Europas Kreditmärkten verändern sich nur noch wenig. Die leichte Ausweitung vom Dienstag ist damit schon wieder zum Stillstand gekommen. "Die starke Absorption neuer Deals suggeriert, dass die Nachfragedynamik zunächst erhalten bleibt", sagt ein Händler. Daneben wartet der Markt auf den ADP-Arbeitsmarktbericht und den Konjunkturbericht der Notenbank aus den USA im weiteren Verlauf sowie auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Sollte die EZB neue TLTRO ankündigen, dürfte davon besonders der Sub Financials deutlicher profitieren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Post beruft Vorstand für deutsches Brief-Paket-Geschäft

Die Deutsche Post hat einen neuen Vorstand für das deutsche Brief- und Paket-Geschäft ernannt. Zum 1. April übernimmt Tobias Meyer die Verantwortung für den Bereich, der seit Januar als Post & Paket Deutschland firmiert. Der 43-Jährige war zuletzt Leiter Betrieb & IT (Chief Operations Officer oder COO) bei Post & Paket Deutschland.

Schaeffler gibt nach Gewinnrückgang trüben Ausblick

Belastet von einem schwachen Autozuliefergeschäft hat Schaeffler im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient. Als wichtige Stütze erwies sich das Industriegeschäft, in dem das Familienunternehmen den Gewinn deutlich überproportional steigerte. Das reichte aber nicht, um Rückgänge im Erstausrüstergeschäft mit der Autoindustrie auszugleichen.

Schaeffler kassiert Ziele für 2020 - Marge massiv unter Druck

Angesichts eines herausfordernden Branchenumfeldes wird Schaeffler die teils hohen Margen der vergangenen Jahre vorläufig nicht mehr erreichen. Für das laufende Jahr stellte der Familienkonzern eine bereinigte Rendite von nur noch 8 bis 9 Prozent in Aussicht. 2018 sank die Rendite bereits auf 9,7 von 11,3 Prozent im Vorjahr. Die im Jahr 2016 in Aussicht gestellten Ziele für 2020 kassierte der Auto- und Industriezulieferer bei Vorlage der Jahreszahlen für 2018.

Schaeffler beruft neue Regional-Chefs für Amerika und Asien

