Themen heute:

1.000.000 Kilometer - CleverShuttle und Toyota mit neuem Wasserstoff-Meilenstein /// Spracherkennung: Nuance setzt bei DMEA 2019 ein Zeichen für die Pflegedigitalisierung

1.

Ein weiterer Meilenstein für den Brennstoffzellenantrieb: der RidePooling-Fahrdienst CleverShuttle hat mit seinen 45 Toyota Mirai innerhalb von 15 Monaten eine Millionen Kilometer emissionslos abgespult und über 170.000 Fahrgäste befördert.

Das Angebot des Unternehmens, an dem seit 2015 die Deutsche Bahn beteiligt ist, nutzen vor allem technik- und umweltinteressierte Menschen, die CO2 neutral transportiert werden möchten. Gebucht wird per App, die Kunden werden abgeholt und zum gewünschten Ziel gefahren. Durch die Bündelung von Fahrgästen mit ähnlichen Routen sorgt der Fahrdienst für günstige Preise, die bis zu 40 Prozent unter den üblichen Beförderungspreisen konventioneller Taxis liegen.

Gestartet wurde die Kooperation im September 2017 mit 20 Toyota Mirai in Hamburg. Betankt werden die Fahrzeuge an den Tankstellen der H2 MOBILITY, dem Joint Venture zum Ausbau der bundesweiten Wasserstoffinfrastruktur. Durch die hohe Alltagstauglichkeit der weltweit ersten Brennstoffzellen-Limousine erhöhte CleverShuttle die Mirai Flotte auf 45 Fahrzeuge. Sie werden in Hamburg und auch in München sowie Stuttgart eingesetzt.

"Die Kooperation mit CleverShuttle zeigt einmal mehr, wie alltagstauglich und problemlos heute schon Wasserstofffahrzeuge wie der Toyota Mirai signifikant die Umwelt entlasten können. "Neben dem eingesparten CO2 konnten die Fahrzeuge sowohl Fahrer als auch Gäste begeistern und von dieser modernen Antriebstechnologie überzeugen".

2.

In Deutschland fehlen 25.000 Fach- und 10.000 Hilfskräfte in der Pflege. Bei der DMEA 2019 in Berlin zeigt Nuance, wie die Spracherkennungs-Lösungen Dragon Medical Direct die Pflegekräfte entlasten und dazu beitragen kann, die Personalsituation zu entschärfen.

Dazu stellt Nuance u.a. Dragon Medical Forms vor - neue, intelligente E-Formulare, die zu strafferen, papierlosen Prozessen führen sollen, sowohl im pflegerischen als auch im ärztlichen Bereich.

Die webbasierte Lösung Dragon Medical Forms wird erstmals in Deutschland vorgestellt und löst zahlreiche Probleme, die sich beim Digitalisieren, Ausfüllen, Verwalten und Verteilen von Formularen ergeben. So können Mitarbeiter jederzeit auf aktuelle und einheitliche Formulare zugreifen, Daten und Signaturen werden direkt am Behandlungsort erfasst und das Risiko von fehlenden Formularen und Fehlern bei der neuerlichen Eingabe der Daten in ein digitales Format wird ausgeräumt.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.