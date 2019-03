Dialog Semiconductor (WKN: 927200) beweist mit seinem heute früh vorgestellten Zahlenwerk für 2018, dass der Wandel weg von Apple (WKN: 865985) Konturen annimmt. Der Umsatz im Weihnachtsquartal lag mit 431 Mio. US$ zwar -7% unter Vorjahresniveau. Das war allerdings vom Unternehmen so erwartet worden. Für das Gesamtjahr 2018 steht vor allem dank der Übernahme von Silego Technology ein Umsatzplus von +7%.

Zuletzt konnte man bereits einige Soft Features ausmachen, die auf zunehmende Diversifizierung der Kundenbasis von Dialog hindeuten und sich nun auch in den Zahlen widerspiegeln. Dialog wird sukzessive weniger abhängig von Apple. Das zentrale Ereignis - das 2017 seinen Anfang nahm - war der Apple-Exit, das Chips für iPhones künftig selber herstellen möchte. Das hat trotz des Geldregens durch Zahlungen von Apple an Dialog in Höhe von 600 Millionen US-Dollar erhebliche Auswirkungen aufs Geschäft.

Gewinn stabil

Doch zuerst zu den Zahlen für 2018: Auf Gewinnebene hält Dialog bei fast allen relevanten Erfolgszahlen das Niveau von 2017. Beim EBITDA steht für 2018 mit 340 Millionen Euro sogar ein Anstieg (2017: 316 Mio. Euro). Nach Steuern gelingt 2018 ein Gewinn von 225 Millionen Euro (2017: 228 Mio. Euro).

Dialog stellt Chips für das Batterie-Management sowie Audio-Chips für den Einsatz in Konsumerelektronik her. Endmärkte sind dabei Kunden aus dem Mobilfunkgeschäft wie große Smartphone-Hersteller und aus ...

