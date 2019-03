Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Analyst Franz Schall geht von einem soliden vierten Quartal des Motorenbauers aus und erwartet, dass dieser nach dem Lösen von Problemen im vergangenen Jahr nun eine Wachstumsstrategie für 2019 ausgibt. Ein selbstbewusster Ausblick könne die Aktie kurzfristig durchaus steigen lassen, schrieb der Analyst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./hos/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-03-06/14:08

ISIN: DE0006305006