Hannover (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Ratingagentur DBRS hat in einem aktuellen Marktkommentar zur Hauspreisentwicklung in den Niederlanden Stellung bezogen, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.DBRS beziffere den Hauspreisanstieg, der sich seit dem Jahr 2013 vollzogen habe, immerhin auf 32%. Die Ratingexperten hätten in diesem Kontext hervorgehoben, dass diese Entwicklung über eine Reduzierung der indexierten LTVs auch Covered Bonds begünstigt habe. Insgesamt blieben die Risiken für die Assetklasse Covered Bonds allerdings begrenzt, da die Preisanstiege am Immobilienmarkt auf ein begrenztes Angebot zurückzuführen seien und nicht von einer stark steigenden Kreditvergabe begleitet würden. Dieses Urteil decke sich auch mit der Einschätzung der Analysten der Nord LB, nach der die Gefahren eines rasanten Rückgangs der Immobilienpreise in den Niederlanden überschaubar bleiben würden. (06.03.2019/alc/a/a) ...

