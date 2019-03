Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Die Schweizer Luxusuhrenmanufaktur Hublot und Künstler Marc Ferrero, der Erfinder der "Storytelling Art", enthüllen die Big Bang One Click Marc Ferrero. Eine Hommage an die Frau des 21. Jahrhunderts, die sich in einer Vielzahl an Facetten zeigt und in die unterschiedlichsten Rollen schlüpft. Mit diesem neuen Special Edition zeigt Hublot die Frau als wahre Heldin der Moderne und verbindet einmal mehr die Uhrmacherei mit der Kunst.



Die Frau des 21. Jahrhunderts, eine Muse



Facettenreich, unberechenbar und einzigartig, die Frau von heute nimmt die verschiedensten Rollen ein - je nach Tageszeit, Anforderung oder Gelegenheit - schlüpft sie in die Rolle der Ehefrau, Mutter, Freundin, Geliebten, Geschäftsfrau, Femme Fatale, Modeikone oder Nachschwärmerin. Mit Leichtigkeit und Charme meistert sie die einfachen Dinge des Alltags und die Herausforderungen des Lebens.



Big Bang One Click Marc Ferrero



Das Zifferblatt der Special Edition erzählt die Geschichte dieser Heldin der Moderne und zeigt das Bild "Lipstick", das legendäre Werk des Künstlers Marc Ferrero. Hinter ihrer schwarzen Sonnenbrille wirkt sie rätselhaft und gleichzeitig souverän im Angesicht all der Herausforderungen, die im alltäglichen Leben auf sie zukommen. Nur mit ihrem Lippenstift "bewaffnet" zeigt sie sich selbstbewusst und steht zu ihrer vollkommenen Weiblichkeit. Ob Spinellen in unterschiedlichen Rottönen oder Topase in Nuancen von Türkis, 42 funkelnde Edelsteine zieren die Lünette des 39mm-Gehäuses, das sich mühelos an das weibliche Handgelenk schmiegt.



Durch das patentiere One-Click System lässt sich das Kautschukarmband mit nur einem Klick durch das raffinierte Alligatorlederarmband austauschen. Diese feminine Special Edition zeigt sich in Rot und Türkis und ist jeweils auf 50 Exemplare limitiert.



"Wenn ich gefragt werde, welche Innovationen und Entwicklungen der Moderne meine Kunstwerke inspirieren, antworte ich ohne zu zögern mit "Fusion". Verschiedene Stilrichtungen (Kubismus, Impressionismus, Surrealismus, figurative Kunst etc.) in einem einzigen meiner Werke zu verwenden oder über meine Bilder hinweg - wie ein Filmregisseur, der Spezialeffekte verwendet, um eine Geschichte zu erzählen - wird für mich immer eine extrem aufregende Herausforderung sein."



Marc Ferrero



Eine Fusion aus der hohen Kunst der Uhrmacherei und dynamischer Malerei



Hublot und Marc Ferrero stehen in ihren jeweiligen Bereichen dafür, Neuartiges zu kreieren, neue Wege zu erforschen und ihr Kunsthandwerk immer unter dem Prinzip der Fusion weiter zu entwickeln. Die unvorhersehbare Verbindung seltener und innovativer Materialien bei der Uhrenmanufaktur sowie jene Verbindung der verschiedenen Kunststilrichtungen in einem Bild des Künstlers und Freund der Marke, lies es daher auf natürlichste Art und Weise zu, ihre innovativen Prinzipien zu verbinden und ihren Künsten gemeinsam Ausdruck zu verleihen. Die Uhrmacherei wird zum Träger der Kunst.



Eine Geschichte von aufregenden Abenteuern fernab von zeitlichen Grenzen wird durch diese neue Special Edition, die Big Bang One Click Marc Ferrero erzählt. Ein weiteres ausdrucksstarkes Statement in der "Hublot loves Art" Kollektion.



Dieses neue Modell wird auf der Baselworld 2019 Messe vorgestellt.



Marc Ferrero



Man gelangt nicht an die Spitze einer neuen malerischen Strömung, wenn man nicht ein enormes Wissen über die Malerei und die wichtigsten Meilensteine hat, die ihre Geschichte geprägt haben. Marc Ferrero ist einer der wenigen zeitgenössischen Maler, dank derer sich zeigt, dass die Malerei noch immer neue Wege gehen kann und durch die Kraft der Fantasie das grafische Abenteuer des letzten Jahrhunderts fortgesetzt werden kann. Das Werk von Marc Ferrero ist eng mit der Bewegung der Storytelling Art verbunden und weckt bleibendes Interesse, denn es besitzt charakteristische Merkmale, die man nirgendwo sonst findet: fiktive Geschichten, die uns mit auf eine Weltreise nehmen und sich auf alle Arten von Kulturen beziehen, ausgedachte Personen, wahre Spiegel der kollektiven Hoffnungen unserer Zeit. Es ist eine vergessene Mischung aller Stilrichtungen in einem einzigen Bild, die den Begriff von Raum und Zeit der Malerei verändert. Es ist ein Spiel von Erzählungen und Variationen von Motiven, dank derer jedes Werk ein Symbol für ein außergewöhnliches Abenteuer ist.



Mit einem Werk von Marc Ferrero zu leben, bedeutet, die eigenen Wände mit faszinierenden Geschichten zu schmücken und den Raum mit Abenteuern zu füllen, wie Lisa L'aventura, Duke Spencer Percival und Cello Cordoba mit dem Titel "Once Upon a Time La Comitive".



HUBLOT



HUBLOT oder "The Art of Fusion", zwischen Luxusuhren und Haute Joaillerie, ein Traum aus den visionären Vorstellungen seines Vorsitzenden Jean-Claude Biver, die sich mit dem leidenschaftlichen Geschick von Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot, verbinden.



Eine Marke, die für Erfolg steht, in der Vergangenheit sowie auch in der Gegenwart und sich der Zukunft widmet. Mit höchster Expertise und Innovationsgeist kreiert die Uhrenmanufaktur die kreativsten Kollektionen (Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang und Manufacture Pieces).



Seit 1980 haucht die Marke der hohen Uhrmacherkunst immer wieder neuem Atem ein. Sei es durch ihre unvergleichlichen technologischen Innovationen, die Fusion und Kreation von nie dagewesenen Materialien (Saphir, Keramik in strahlenden Farben), Edelsteinen oder höchst komplexen, technologischen Mechanismen. Zwischen der avantgardistischen Uhrmacherkunst und der konstanten Suche nach den neuesten Techniken für die kompliziertesten Komplikationen zeigt HUBLOT die Kunst der Fusion in vielen weiteren Bereichen, wie den größten Events unserer Zeit (internationale Partnerschaften mit der FIFA-Weltmeisterschaft und Ferrari) oder mit den herausragendsten Talenten der Gegenwart (K. Mbappé, U. Bolt, Lang Lang). Mit seiner weltweiten Präsenz zählt HUBLOT mehr als 90 exklusive Boutiquen in den schönsten, internationalen Hauptstädten wie u.a.: Genf, Paris, Cannes, Saint-Tropez, London, Berlin, Moskau, New York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Singapur, Shanghai, Peking, Hongkong, Dubai, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Ginza, Frankfurt, Zermatt.



Entdecken Sie die ganze Welt von Hublot auf HUBLOT.com



Technische Daten:



Referenzen: 465.SX.1190.VR.1207.LIP19 (Türkis) - Auf 50 Exemplare limitiert



465.SX.1130.VR.1213.LIP19 (Rot) - Auf 50 Exemplare limitiert



Durchmesser: 39 mm



Höhe: 12.55 mm



Wasserdichtigkeit: 10 ATM (100 m)



Gehäuse: Satinierter und polierter Edelstahl



Lünette: Polierter Edelstahl, besetzt mit 42 blauen Topasen oder 42 roten Spinellen



Lünettenaufsatz: Verbundharz in Türkis/Verbundharz in Rot



Seiteneinsätze: Verbundharz in Türkis/Verbundharz in Rot



"H"-Schrauben: Poliertes Titan



Glas: Entspiegelter Saphir mit Hublot-Logodruck innen



Krone: Edelstahl



Gehäuseboden: Satinierter Edelstahl mit Gravur "LIMITED EDITION" + "XX/50"



Gehäusebodenglas: Saphir, innen entspiegelt



Zifferblatt: Schwarz lackiertes Zifferblatt mit mehrfarbigem, von Marc Ferrero entworfenem Print



Zeiger: Polierte rhodinierte Zeiger



Uhrwerk: Kaliber Hublot HUB1710, Automatisches Uhrwerk



Anzahl Bestandteile: 166 (27 Lagersteine)



Frequenz: 4 Hz (28 800 Halbschwingungen pro Stunde)



Gangreserve: ~ 50 Stunden



Armband: Türkises Kalbsleder mit Design von Marc Ferrero und Kautschuk in Türkis



Rotes Kalbsleder mit Design von Marc Ferrero und Kautschuk in Rot



2. Armband: Türkises Alligatorlederarmband mit türkisen Nähten und Kautschuk in Türkis



Rotes Alligatorlederarmband mit roten Nähten und Kautschuk in Rot



Schließe: Faltschließe aus Edelstahl



