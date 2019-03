Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-06 / 14:00 *HQ Equita stärkt Führungsteam und leitet Generationswechsel ein* *- *Christine Weiß wird in die Geschäftsführung berufen - Frank Schäfer, Matthias Tabbert, Florian Wiemken werden zu Partnern ernannt - Fokussierung auf Nachfolgelösungen und Investitionen in mittelständische Unternehmen Bad Homburg, 6. März 2019 - HQ Equita, die Beteiligungsgesellschaft von HQ Capital und seit rund drei Jahrzehnten erfolgreicher Partner für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum, stärkt ihr Führungsteam und leitet den Generationswechsel ein. Christine Weiß, seit 2014 Partnerin bei HQ Equita und seit 2006 im Unternehmen, wird zur Geschäftsführerin der HQ Equita berufen. Frank Schäfer, Matthias Tabbert und Florian Wiemken werden in den Partnerkreis aufgenommen. Frank Schäfer ist seit 2012 im Investment Team der HQ Equita tätig und war während dieser Zeit unter anderem an der Betreuung und erfolgreichen Veräußerung der ISOLITE und der MEN beteiligt. Zuletzt konnte er die Akquisition der r2p-Gruppe und von Open Access (Sydney) umsetzen. Matthias Tabbert verfügt über zehn Jahre Erfahrung im mittelständischen Beteiligungsgeschäft und verstärkt seit Anfang 2011 das Investment Team der HQ Equita. Er engagierte sich bei diversen Unternehmensbeteiligungen und -veräußerungen, wie z.B. WindStar Medical und Well Plus Trade. Florian Wiemken gehört dem Investment Team der HQ Equita seit 2012 an und war in den vergangenen sieben Jahren an zahlreichen Transaktionen, wie unter anderem dem Erwerb, der Betreuung und erfolgreichen Veräußerung der Rovema-Gruppe, maßgeblich beteiligt. Torsten Krumm begleitete den Generationswechsel bei HQ Equita federführend. Nach erfolgreicher Stärkung des Führungsteams wird er zukünftig in veränderter Rolle dem Investment Committee vorstehen. Das Team arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich zusammen und hat die Entwicklung der HQ Equita entscheidend mitgeprägt. Mit dem Generationswechsel und der Unterstützung des seit über 13 Jahren für HQ Equita tätigen Geschäftsführers und Partners, Hans J. Moock, wird die Kontinuität in der Führung der HQ Equita langfristig sichergestellt. "Als erfahrenes und eingespieltes Team sind wir für die weitere Entwicklung der HQ Equita optimal aufgestellt. Gemeinsam werden wir weiterhin konsequent attraktive Investitionsmöglichkeiten realisieren und die Wachstumsstrategien unserer Portfoliounternehmen umsichtig und nachhaltig begleiten", sagt Christine Weiß. "Der Generationswechsel ist der nächste logische Schritt in der Weiterentwicklung der HQ Equita als Spezialist für Primärinvestitionen in den Mittelstand", so Dr. Bernd Türk, Geschäftsführer von HQ Capital. "Damit ist der Grundstein für Stabilität und Kontinuität gelegt. Ich freue mich, mit diesem dynamischen Team zu arbeiten." Mit dem gestärkten Führungsteam beabsichtigt HQ Equita ihre bestehenden Beziehungen zu Unternehmern auszubauen, den Investmentfokus zu stärken und die Wahrnehmung im Markt zu steigern. Seit drei Jahrzehnten fokussiert sich HQ Equita auf Nachfolgelösungen und Investitionen in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. *Über HQ Capital* HQ Capital ist einer der führenden unabhängigen Investmentmanager für alternative Kapitalanlagen. Seit 1989 investiert HQ Capital für Institutionen und Familien global in Private Equity sowie in US-Immobilien. Über 145 Mitarbeiter verwalten und investieren von 10 Standorten in Nordamerika, Europa und Asien rund 12 Milliarden US-Dollar. Die *HQ Equita* ist das Beteiligungsgeschäft von HQ Capital. Seit mehr als drei Jahrzehnten liegt der Fokus der HQ Equita auf Investitionen und Beteiligungen in den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Von Bad Homburg aus unterstützen rund 15 Spezialisten mittelständische Unternehmen im Wachstum und der Transformation. Seit 1992 hat die HQ Equita rund eine Milliarde Euro an Kapital aufgenommen und sich an über 30 Unternehmen beteiligt. *Medienkontakt:* Ulrich von Rotenhan Head of Communications & Investor Relations HQ Capital +49 6172 401 818 press@hqcapital.com *Kontakt Investoren:* Jan Herwig Head of Legal & Investor Relations HQ Equita +49 6172 9441 227 jan.herwig@hqequita.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: HQ Capital GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Finanzen 2019-03-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 784295 2019-03-06

