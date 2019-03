Die Flaute in der Autoindustrie setzt Schaeffler erheblich zu. Der Spezialist für Kupplungen, Getriebe und Wälzlager muss noch mehr sparen und weitere Hunderte Jobs streichen. Zudem rechnet Schaeffler 2019 mit weniger Schwung als im Vorjahr. Das kommt an der Börse nicht gut an. Die Akte legt erneut den Rückwärtsgang ein.

