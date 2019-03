Aktuell stehen die Zeichen weiter auf Konsolidierung beim Goldpreis. Die Marke von 1.280 Dollar ist zwischen Bullen und Bären hart umkämpft. Doch viel mehr als eine gesunde Konsolidierung sehen Insider in diesem Rücksetzer offensichtlich nicht. Am Rande der weltgrößten Bergbaumesse PDAC in Toronto hat sich E.B. Tucker, Direktor von Metalla Royalty & Streaming, zu den aussichten beim Goldpreis geäußert.

Den vollständigen Artikel lesen ...