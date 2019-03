Der DAX zeigt sich am Mittwoch wieder etwas schwächer und notiert am frühen Nachmittag knapp unter der wichtigen 11.600-Punkte-Marke. Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA auf der einen Seite und die Sorgen um eine Eintrübung der Konjunktur auf der anderen Seite verhindern derzeit klare Impulse in die eine oder andere Richtung.

Den vollständigen Artikel lesen ...