Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa angesichts von Medienberichten über ein mögliches Interesse an einem Condor-Kauf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Wie Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, sieht er in der von Thomas Cook zum Verkauf gestellten Fluggesellschaft ein attraktives Ziel, sofern keine allzu großen Wettbewerbseinschränkungen entstehen. Angesichts zahlreicher Überlappungen bei den Flugrouten dürfte eine kartellrechtliche Prüfung aber einige Monate beanspruchen, sodass kein schneller Abschluss zu erwarten sei./hosbr/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 11:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-03-06/14:32

ISIN: DE0008232125