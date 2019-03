Die hohe Auslastung und die technologische Entwicklung der letzten Jahre machten die Investition in ein Inspektionssystem notwendig. Angepasst an die Bedürfnisse, den Maschinenpark zu modernisieren und die Qualitätssicherung zu erhöhen, fiel die Wahl in enger Abstimmung mit dem TRI-Vertriebspartner Multi-Components auf das 3D-AOI TR7500QE.

Bereits in der Vergangenheit hatte Lacon mit Multi-Components gute Erfahrungen gesammelt. Überzeugend waren dabei das hochauflösende 3D-Messverfahren mittels Moire-Technik, die vier Seitenkameras sowie der geringe Programmieraufwand. Die Moire-Technik erkennt Bildstörungen/störende Muster/falsche Rasterwinklung zuverlässig. Auch ermöglicht dieses Verfahren eine schattenfreie Inspektion (Quad digital Fringe Pattern) von Baugruppen und Lötstellen.

Integriert in eine SMT-Linie

