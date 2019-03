Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl an den meisten asiatischen Aktienmärkten über Nacht Kursgewinne zu beobachten waren, konnten sich die Aktien aus Westeuropa zu Beginn der heutigen Sitzung nicht erholen, so die Experten von XTB. Die meisten europäischen Indices seien den heutigen Handel tiefer gestartet, einige Gewinne seien wiederum an den russischen Börsen zu beobachten gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...