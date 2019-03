Das Währungspaar EUR/USD hat in dieser Woche einiges zu verarbeiten. Morgen steht die EZB-Sitzung an. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf zahlreiche Konjunkturdaten. Kristian Volaric von Flatex ist derzeit eher skeptisch für den Euro.



Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf das Währungspaar GBP/JPY. In diesem Jahr konnte das Pfund gegenüber dem Yen zulegen. Weiteres Thema ist die Entwicklung von Platin.