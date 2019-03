Der 10. Börsianer Salon ging gestern mit einer Rekordteilnahme im Meinl am Graben in Wien über die Bühne. Das hochkarätige Podium diskutierte mit den Top-Entscheiderinnen zum Thema "Besetzungs-Karussell - Was braucht es für die Spitze". Ich habe von Doris (Tomanek), Elisabeth (Leyser), Susanne (Höllinger) und Gabriela (Staber) mitgenommen, dass Eigenmarketing und ein exzellentes Netzwerk zwei der ...

