Am 12. April stimmen die Anteilseigner über die geplante Übernahme von Celgene durch Bristol-Myers ab. Das Management wirbt nun für den Deal.

Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb hat die geplante 74 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Biotechunternehmens Celgene verteidigt. Für Bristol-Myers sei das der beste Weg nach vorne, um Wert zu schaffen, erklärte das Management in einer Investorenpräsentation und in einem Brief an die Aktionäre am Mittwoch.

Die Anteilseigner von Bristol-Myers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...