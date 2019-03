Wien (www.fondscheck.de) - Muzinich & Co hat mit sofortiger Wirkung Archie Beeching zum Director of Responsible Investing (RI) berufen, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser neu geschaffenen Position verstärke Beeching die laufende Integration der Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Strategie von Muzinich & Co in die Investmentprozesse des Hauses. In enger Abstimmung mit Investoren und Unternehmen solle der ESG-Ansatz von Muzinich & Co ausgeweitet werden. Mit dieser Personalie wolle der auf Unternehmensanleihen und -kredite spezialisierte Vermögensverwalter seine ESG-Kompetenz ausbauen. ...

