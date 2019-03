Wien (www.fondscheck.de) - Ingo Ahrens hat Robeco verlassen und wechselt zu BNP Paribas Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen von FONDS professionell ONLINE habe das französische Haus bestätigt. Ahrens werde ab 1. April als Länderchef von Frankfurt aus das Geschäft mit institutionellen, Wholesale- und Privatkunden leiten. Er werde an Nordeuropa-Chef Charles Janssen sowie auf lokaler Ebene an BNP-Deutschlandchef Lutz Diederichs berichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...